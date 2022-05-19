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«Барса» намерена купить Кулибали у «Наполи» летом. Он очень хочет перейти и ждет, что клубы договорятся

«Барселона» намерена подписать центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Как пишет Diario Sport, руководство каталонского клуба решило начать работу над трансфером 30-летнего футболиста, который очень хочет оказаться в «Барсе» и ждет, что сине-гранатовые договорятся с «Наполи» о трансфере.

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