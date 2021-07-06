В Sohu раскрыли неочевидную выгоду России от строительства ледоколов проекта «Лидер»

Речь идет о судне проекта 10510 «Лидер», закладка которого уже состоялась. По мнению китайских аналитиков, этот опыт позволит России весьма неочевидную пользу, которая пригодится уже в оборонном секторе, приводит перевод материала «ПолитРоссия».