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В Sohu раскрыли неочевидную выгоду России от строительства ледоколов проекта «Лидер»

В Sohu раскрыли неочевидную выгоду России от строительства ледоколов проекта «Лидер»

Речь идет о судне проекта 10510 «Лидер», закладка которого уже состоялась. По мнению китайских аналитиков, этот опыт позволит России весьма неочевидную пользу, которая пригодится уже в оборонном секторе, приводит перевод материала «ПолитРоссия».

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