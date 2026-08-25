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Crude Oil (CL) Aims Higher, $100.6 in Sight

Crude Oil (CL) Aims Higher, $100.6 in Sight

Crude Oil (CL) Aims Higher, $100.6 in Sight Crude Oil Futures NYMEX:CL1! Elliottwave-Forecast The short‑term Elliott Wave view in Oil (CL) continues to suggest a constructive bias, supported by the impulsive rally from the July 2, 2026 low.

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