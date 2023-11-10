БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Нищета и воровство переворачивают репутацию всей Эстонии

Нищета и воровство переворачивают репутацию всей Эстонии

@ Arvo Meeks/ТАСС Tекст: Никита Демьянов На Эстонию обрушился шквал магазинных краж. Полиция завалена этими делами, более того, правоохранители ожидают, что эпидемия магазинных краж будет только нарастать.

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Комментарии
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федор
Чухонцы и злобные вымираты , а ещё больше халявщики пожить за чужой счёт.
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17 час.
вага карлито
Возвращение к истокам! Хутор хлев соха!))Пройдет  немного времени и будет в ЕС свой исторический уголок панорама!
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14 час.
k
kraft54
чухонцы до прихода русских никогда не ели досыта,тузлук от салаки,брюква и чёрный хлеб были обычной и ежедневной едой чухонцев,достаточно посмотреть рецепты национальной кухни чухонцев.Иногда попадаются блюда из требухи и варёной крови.Великая нация от недоедания почти сплошь болела туберкулёзом. Теперь они себя считают господами,необходимо их снова поставить на место.это хорошо получалось у немцев.которые драли это племя в хвост и гриву!
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11 час.

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