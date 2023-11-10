Нищета и воровство переворачивают репутацию всей Эстонии

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kraft54

чухонцы до прихода русских никогда не ели досыта,тузлук от салаки,брюква и чёрный хлеб были обычной и ежедневной едой чухонцев,достаточно посмотреть рецепты национальной кухни чухонцев.Иногда попадаются блюда из требухи и варёной крови.Великая нация от недоедания почти сплошь болела туберкулёзом. Теперь они себя считают господами,необходимо их снова поставить на место.это хорошо получалось у немцев.которые драли это племя в хвост и гриву!