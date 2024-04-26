ХАМАС заявило о готовности к любым предложениям по мирному соглашению

Представители палестинского движения ХАМАС заявили о готовности к любым предложениям по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками, сообщает китайское агентство Синьхуа со ссылкой на официальное заявление движения.
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