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ХАМАС заявило о готовности к любым предложениям по мирному соглашению

ХАМАС заявило о готовности к любым предложениям по мирному соглашению

Представители палестинского движения ХАМАС заявили о готовности к любым предложениям по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками, сообщает китайское агентство Синьхуа со ссылкой на официальное заявление движения.

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