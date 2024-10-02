В Ростове банда мошенников пойдёт под суд за обналичивание 170 миллионов рублей

На скамье подсудимых окажутся пятеро человек из числа "чёрных банкиров".В Ростове-на-Дону группа из пяти мошенников предстанет перед судом по обвинению в незаконном обналичивании и отмывании 170 миллионов рублей.
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