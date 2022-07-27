Лендзяне: почему об этих предках западных украинцев стыдятся вспоминать на Украине

Исторический регион Галиция считается «колыбелью» украинского национализма. Но современные исследования доказывают, что народ лендзяне, живший на этой территории в Средние века, не имеет никакого отношения к славянам, проживавшим в Киевской Руси.
Исторический регион Галиция считается «колыбелью» украинского национализма. Но современные исследования доказывают, что народ лендзяне, живший на этой территории в Средние века, не имеет никакого отношения к славянам, проживавшим в Киевской Руси.
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