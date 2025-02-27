В Тверской области начали набухать почки на деревьях

Февраль ещё не закончился, но природа уже чувствует приближающуюся весну. Так, жительница Торжка опубликовала на своей странице ВКонтакте фотографии от 23 февраля, на которых можно заметить набухающие на веточках почки и зелёную траву, пробивающуюся сквозь тающий снег.