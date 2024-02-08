ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ ПЕРЛА СКАНДАЛЫ В ГОСДУМЕ: ДЕПУТАТЫ ПОШЛИ ПРОТИВ ПУТИНА И ВОЛОДИНА Депутат Госдумы Александр Максимов вступился за офшоры и выступил против передачи предприятий в государственную собственность.
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