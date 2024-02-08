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Депутат Госдумы Александр Максимов вступился за офшоры и выступил против передачи предприятий в государственную собственность.

Депутат Госдумы Александр Максимов вступился за офшоры и выступил против передачи предприятий в государственную собственность.

ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ ПЕРЛА СКАНДАЛЫ В ГОСДУМЕ: ДЕПУТАТЫ ПОШЛИ ПРОТИВ ПУТИНА И ВОЛОДИНА Депутат Госдумы Александр Максимов вступился за офшоры и выступил против передачи предприятий в государственную собственность.

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Комментарии
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карла карлова
максимов-пятая колонна и его пора гнать из Думы.
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18 час.
alik3456 Джексон
У нас что депутаты под Техас косят? А похоже медведь единой россии полностью продался западу. От этого дерьма хорошего не жди.
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17 час.

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