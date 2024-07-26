Турция выдала России террориста, который подорвал авто в Москве за $10−20 тыс. и украинское гражданство

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности сообщили, что гражданина РФ Евгения Серебрякова, которого подозревают в причастности к подрыву автомобиля на севере Москвы, доставили в Россию.
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