Певцов считает, что снимать кино про СВО нужно уже сейчас

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Народный артист РФ и депутат Госдумы Дмитрий Певцов считает, что сейчас нет необходимости ждать конца специальной военной операции (СВО), чтобы ставить спектакли и снимать фильмы, посвященные ей.