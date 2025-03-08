Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Певцов считает, что снимать кино про СВО нужно уже сейчас

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Народный артист РФ и депутат Госдумы Дмитрий Певцов считает, что сейчас нет необходимости ждать конца специальной военной операции (СВО), чтобы ставить спектакли и снимать фильмы, посвященные ей.

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