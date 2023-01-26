Военное обозрение

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Экс-президент Молдавии: Нельзя допустить отказа от сотрудничества с Россией

Экс-президент Молдавии: Нельзя допустить отказа от сотрудничества с Россией

Экс-президент Молдавии, а ныне председатель общественной организации «Молдавско-Российский деловой союз» Игорь Додон заявил о том, что нельзя допустить отказа от сотрудничества с Россией.

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