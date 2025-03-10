"Будь женщиной!": мигрант вытолкал русскую из очереди. Кассир Нодир ему потакал

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Александр Павлов
Всё понятно, но в таких ситуациях мужики об этом не думают. На то они и мужики.
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8 час.
Александр Попов
Тем более вовсе не обязательно бить ему морду перед камерой, да ещё ментов дожидаться. Можно подождать когда за угол свернёт.
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8 час.
Erna Абих
Такое чувство что Путин спит и не понимает что происходит
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3 час.
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