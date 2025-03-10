"Будь женщиной!": мигрант вытолкал русскую из очереди. Кассир Нодир ему потакал

Александр Павлов Всё понятно, но в таких ситуациях мужики об этом не думают. На то они и мужики.

Александр Попов Тем более вовсе не обязательно бить ему морду перед камерой, да ещё ментов дожидаться. Можно подождать когда за угол свернёт.