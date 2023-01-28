Расчеты БпЛА Новосибирского ракетного соединения провели тренировочные полеты по поиску ДРГ

В ходе тренировки расчеты группы охраны и разведки выполняли запуск беспилотных летательных аппаратов, провели воздушную разведку над лесистой местностью с целью обнаружения лагеря и скрытых мест дислокации диверсантов, а также его огневых средств.
В ходе тренировки расчеты группы охраны и разведки выполняли запуск беспилотных летательных аппаратов, провели воздушную разведку над лесистой местностью с целью обнаружения лагеря и скрытых мест дислокации диверсантов, а также его огневых средств.
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