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Расчеты БпЛА Новосибирского ракетного соединения провели тренировочные полеты по поиску ДРГ

Расчеты БпЛА Новосибирского ракетного соединения провели тренировочные полеты по поиску ДРГ

В ходе тренировки расчеты группы охраны и разведки выполняли запуск беспилотных летательных аппаратов, провели воздушную разведку над лесистой местностью с целью обнаружения лагеря и скрытых мест дислокации диверсантов, а также его огневых средств.

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