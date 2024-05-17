Председатель ВК НПКСК Ван Хунин встретился со спикером Палаты представителей Марокко

Пекин, 16 мая /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в четверг в Пекине встретился со спикером Палаты представителей Марокко Рашидом Талби Алами.
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