Автомобиль скорой помощи сбил девочку-пешехода в Уссурийске

Уссурийская городская прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на тг-канал (18+) прокуратуры Приморского края.
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