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Чемпионат Англии. «Челси» против «Брентфорда», «Арсенал» сыграет в субботу, «Ливерпуль» и «Сити» – в воскресенье

В пятницу в рамках 5-го тура АПЛ «Челси» встретится на выезде с «Брентфордом».  В субботу «Арсенал» приедет в гости к «Брайтону».

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