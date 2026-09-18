Чемпионат Англии. «Челси» против «Брентфорда», «Арсенал» сыграет в субботу, «Ливерпуль» и «Сити» – в воскресенье

В пятницу в рамках 5-го тура АПЛ «Челси» встретится на выезде с «Брентфордом». В субботу «Арсенал» приедет в гости к «Брайтону».
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