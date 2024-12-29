Бывший глава поселения в ХМАО открыл огонь по полиции после попытки расправы с парнем дочери Татьяна СергееваВ Ханты-Мансийском автономном округе произошел шокирующий инцидент с участием бывшего главы поселения Куминский, Сергея Грубцова.
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