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Томас Брайант поскользнулся, помогая подняться упавшему Леброну Джеймсу

Томас Брайант поскользнулся, помогая подняться упавшему Леброну Джеймсу

Центровой «Лейкерс» Томас Брайант во время матча против «Сперс» (143:138) поскользнулся и упал, помогая подняться упавшему партнеру по команде Леброну Джеймсу.

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