После очередного обновления в мессенджере Telegram, вероятно, появится функция «заморозки» аккаунтов.
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После очередного обновления в мессенджере Telegram, вероятно, появится функция «заморозки» аккаунтов.