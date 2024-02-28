Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Про увольнение Эрнста, плачевный финал Собчак и предательство Ивана Урганта: нашумевшее интервью Тиграна Кеосаяна

Про увольнение Эрнста, плачевный финал Собчак и предательство Ивана Урганта: нашумевшее интервью Тиграна Кеосаяна

  Увольнение Константина Эрнста с поста гендиректора Первого канала, конфискация имущества о фейках о российской армии, отправка на передовую иноагентов, грустный конец Ксении Собчак и Ивана Урганта - об этом и не только, на днях размышлял в эфире "Эмпатия Манучи" Тигран Кеосаян.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Будем надеяться, что процесс запущен
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3 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
Когда ВСЕХ , во главе с Эрнстом, удерут, и посадить бы не мешало в назидание!
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1 час.
Людмила Фирстова
Дмитрий, а за какие преступления их можно посадить? Они ничего противозаконного не совершили
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1 час.

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