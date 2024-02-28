Про увольнение Эрнста, плачевный финал Собчак и предательство Ивана Урганта: нашумевшее интервью Тиграна Кеосаяна

Увольнение Константина Эрнста с поста гендиректора Первого канала, конфискация имущества о фейках о российской армии, отправка на передовую иноагентов, грустный конец Ксении Собчак и Ивана Урганта - об этом и не только, на днях размышлял в эфире "Эмпатия Манучи" Тигран Кеосаян.