Актёр из "Ранеток" Юрий Яковлев задержан с мефедроном в Москве Актёр Юрий Яковлев. Обложка © Кадры из сериала «Ранетки» Актёр из сериала «Ранетки» Юрий Яковлев задержан в Москве при попытке спрятать наркотики в сугроб.
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