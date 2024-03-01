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Актёр из «Ранеток» Юрий Яковлев задержан с мефедроном в Москве

Актёр из «Ранеток» Юрий Яковлев задержан с мефедроном в Москве

Актёр из "Ранеток" Юрий Яковлев задержан с мефедроном в Москве Актёр Юрий Яковлев. Обложка © Кадры из сериала «Ранетки» Актёр из сериала «Ранетки» Юрий Яковлев задержан в Москве при попытке спрятать наркотики в сугроб.

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