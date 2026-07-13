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«Откровенный расизм. Они пытаются разозлить прекрасную французскую сборную». Лидер коммунистической партии Франции Руссель о словах Рахоя и Амарильи

Национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель отреагировал на высказывания политиков других стран о сборной Франции.

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