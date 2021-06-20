В России оценили унизительный поступок офицера ВСУ перед послом Британии

Фотоотчет Национального университета обороны Украины о торжестве в честь тридцатого выпуска слушателей украинского Вуза облетел Сеть и вызвал массу нареканий по поводу поступка одного из офицеров ВСУ перед послом Великобритании Мелиндой Симмонз.