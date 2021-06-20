Южный Федеральный

134 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lehanaizhe
    чмо болотное, вернись под пальмуКаннский фестивал...
  • kirgetovamn Киргетова
    Югославия ,ты была на картах мира,, но как быстро тебя разгромили, расчленили и теперь проглатывают кусками непонятн...Меркель назвала ш...
  • Геннадий Бережнов
    А что можно ожидать от последователей Бандеры?Над смертью росси...

В России оценили унизительный поступок офицера ВСУ перед послом Британии

В России оценили унизительный поступок офицера ВСУ перед послом Британии

Фотоотчет Национального университета обороны Украины о торжестве в честь тридцатого выпуска слушателей украинского Вуза облетел Сеть и вызвал массу нареканий по поводу поступка одного из офицеров ВСУ перед послом Великобритании Мелиндой Симмонз.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Наталья Кутах
ФУ, ФУ. МУРЛО!!!!! КАК ЭТО УНИЗИТЕЛЬНО.

Картина дня

наверх