Тренер "Манчестер Сити" Гвардиола объяснил, почему Холанд пропустил игру в Лиге чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему норвежский нападающий "горожан" Эрлинг Холанд не вышел в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Копенгагена", передает официальный сайт английской команды.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему норвежский нападающий "горожан" Эрлинг Холанд не вышел в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Копенгагена", передает официальный сайт английской команды.
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