Газета.ру

7 786 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Kuchkov
    Если и садиться за стол переговоров,то от России будет Кадыров,а не какая-то мямля медынский...который потребует полн...Макей призвал к п...
  • mark kapustin
    На Украине погиб ...
  • Владимир Елкин
    Начальству лягушатников дешёвый газ не нужен! Пусть турецким хабом пользуются другие, думающие о процветании своих на...Во Франции заявил...

Тренер "Манчестер Сити" Гвардиола объяснил, почему Холанд пропустил игру в Лиге чемпионов

Тренер "Манчестер Сити" Гвардиола объяснил, почему Холанд пропустил игру в Лиге чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему норвежский нападающий "горожан" Эрлинг Холанд не вышел в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Копенгагена", передает официальный сайт английской команды.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх