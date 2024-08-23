Копию Peugeot 406 из «Такси» можно взять в аренду, но только с водителем

В Париже предлагают необычную услугу: за 90 евро в час или 400 евро в день (девять и почти 50 тысяч рублей) можно арендовать старый французский седан, ставший культовым благодаря серии комедийных боевиков Люка Бессона.
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