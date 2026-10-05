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Тульские новости

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Топ 20 тульских оружейников: Александр Никитович Ганичев

Топ 20 тульских оружейников: Александр Никитович Ганичев

С 1957 года и вплоть до смерти Ганичев был вовлечён в разработку реактивных систем залпового огня нового поколения.

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