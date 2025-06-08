Франция: €1,5 млрд на производство дронов на Украине поддержит армию

Во Франции развернулась дискуссия после заявлений о производстве дронов на Украине. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо критикует планы, в то время как министр обороны Себастьян Лекорню поддерживает проект, а правительство выделяет €1,5 млрд на эти цели.