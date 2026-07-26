Beijing Blacklists 14 EU Firms After Brussels Targets Chinese Companies In Latest Russia Sanctions Package Via The Cradle Beijing prohibited 14 EU companies from obtaining Chinese dual-use goods on Friday, targeting Europe's defense industry shortly after the EU included 14 Chinese and Hong Kong firms in its 21st sanctions package against Russia.
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