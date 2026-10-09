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Тульские новости

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ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Тульской областью

ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Тульской областью

Все беспилотники были ликвидированы подразделениями ПВО, никто не пострадал.Прошедшей ночью, в период беспилотной опасности, подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 14 украинских беспилотников над Тульской областью.

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