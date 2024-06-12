Как провести Вознесение Господне в 2024 году: традиции и обычаи церковного праздника

Православная церковь в июне отмечает важный праздник – Вознесение Господне. На какую дату выпадает празднование в 2024 году, о чем говорят события Вознесения, как верующие отмечали этот день несколько веков назад и как проводят его теперь, читайте на «ФедералПресс».