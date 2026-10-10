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test mazurok

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🤝 Какие меры поддержки действуют для предпринимателей в Крыму? По словам президента Союза «Торгово‑промышленная палата Республики Крым» Сергея Диюка, для туристической отрасли уже предусмотрены выплаты на наёмных работников — при условии сохранения коллектива.

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