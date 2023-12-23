Рябков: РФ готова разорвать дипотношения с США в случае конфискации ее активов

Так будет

еще при, ну очень загорелом обаме у нас изъяли собственность и ничего...тов. Путин детишкам пиндосским устроили елку. Надо не только отношения разрывать, но и очко всем пиндосам порвать уже в клочья. Все складируем ракеты, иногда куда то там запускаем, типа угрожаем. А им похую. Продолжайте делать хорошую мину при плохой игре, пока нам от них не прилетит. Правда уже прилетало, прямо к Кремлю, от прокси У, но это другое, и как бы не очень большой предмет. Ждем, когда пол Москвы снесут