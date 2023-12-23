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Рябков: РФ готова разорвать дипотношения с США в случае конфискации ее активов

Рябков: РФ готова разорвать дипотношения с США в случае конфискации ее активов

Российская Федерация готова разорвать дипломатические отношения с Соединенными Штатами в случае конфискации Вашингтоном ее активов.

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Комментарии
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Так будет
еще при, ну очень загорелом обаме у нас изъяли собственность и ничего...тов. Путин детишкам   пиндосским устроили елку. Надо не только отношения разрывать, но и очко всем пиндосам порвать уже в клочья. Все складируем ракеты, иногда куда то там запускаем, типа угрожаем. А им похую. Продолжайте делать хорошую мину при плохой игре, пока нам от них не прилетит. Правда уже прилетало, прямо к Кремлю, от прокси У, но это другое, и как бы  не очень большой предмет. Ждем, когда пол Москвы снесут
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