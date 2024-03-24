2 дня назад 2,4K прочитали Давно не является секретом желание коллективного Запада устроить вокруг России дугу нестабильности.
Грузия между худым миром с Россией и национальной катастрофой
Комментарии
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ВП
Владислав Петряев
Нам крайне необходима полная победа над Украиной! Именно эта победа и проявленное могущество русского оружия и духа многое изменят в раскладе сил на мировой арене... Владислав Петряев
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12 час.
Алексей Сафронов
Хорошая информация об ара-небратьях, которая, как я надеюсь, позволит нам на вечные времена забыть о чванливых горных нарциссах, о том что им почти 200 лет не хватает свободы от России. Теперь Её будет достаточно и не только от турок.
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8 час.
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