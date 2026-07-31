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Вечерний Новосибирск

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Невменяемый сын заказал убийство пожилой матери в Новосибирске

Невменяемый сын заказал убийство пожилой матери в Новосибирске

Следственным отделом по Ленинскому району Новосибирска завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в организации приготовления к убийству по найму (часть 3 статьи 33, часть 1 статьи 30, пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ).

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