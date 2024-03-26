Чжао Лэцзи будет присутствовать на церемонии открытия ежегодного совещания Боаоского азиатского форума-2024

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи будет принимать участие в церемонии открытия ежегодного совещания Боаоского азиатского форума-2024 /БАФ/ 28 марта в провинции Хайнань /Южный Китай/ и выступит на ней с программной речью.