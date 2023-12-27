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Закон, порядок, государство

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Ни в коем случае не проходите опросы: мошенники делают рассылки и лишают людей денег

Ни в коем случае не проходите опросы: мошенники делают рассылки и лишают людей денег

Перед Новым годом поток финансовых операций увеличивается, а люди заняты предпраздничной суетой. И именно на этот период приходится пик активности мошенников, которые выманивают данные карт и другую конфиденциальную информацию от имени сотрудников банков, страховых компаний, сотовых операторов, официальных организаций и маркетплейсов.

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