Ни в коем случае не проходите опросы: мошенники делают рассылки и лишают людей денег

Перед Новым годом поток финансовых операций увеличивается, а люди заняты предпраздничной суетой. И именно на этот период приходится пик активности мошенников, которые выманивают данные карт и другую конфиденциальную информацию от имени сотрудников банков, страховых компаний, сотовых операторов, официальных организаций и маркетплейсов.