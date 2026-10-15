Глава Самары Иван Носков сообщил, что к 1 ноября город полностью завершит подготовку к зимнему сезону, включая поставку более 30 тысяч тонн противогололедных материалов и подготовку полигонов на 400 тысяч тонн снега.
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