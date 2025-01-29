В Вероне прошли акции в защиту Украинской православной церкви

В итальянской Вероне прошла пресс-конференция, посвященная борьбе с гонениями на каноническую Православную Церковь на Украине, освобождению священников, арестованных режимом Зеленского, и прекращению политических репрессий.
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