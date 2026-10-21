В ходе встречи в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин сообщил спецпосланнику американского лидера Стивену Уиткоффу, что Россия готова возобновить сорванные трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине в 10-х числах ноября.