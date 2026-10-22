Банк Уралсиб занял 2-е место в рейтинге программ рефинансирования от портала Выберу.ру. Эксперты оценивали ставки, сумму и срок кредитования, полную стоимость кредита, возможность снижения ставки и другие параметры.
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