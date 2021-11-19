Врач рассказал о причинах возникновения «жирной» крови

Кровь, в которой обнаружено повышенное содержание жиров, называют «жирной», или хилезной. Ее появление может указывать на нарушение обмена веществ, рассказал 19 ноября врач-гематолог, заведующий отделением трансфузиологии ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им.