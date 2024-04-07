Британия сообщила о нападении на судно в Красном море вблизи Ходейды

Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании и британская компания по вопросам морской безопасности Ambrey сообщили о нападении на судно в Красном море вблизи города Ходейда в Йемене, передает ТАСС.
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