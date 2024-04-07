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Британия сообщила о нападении на судно в Красном море вблизи Ходейды

Британия сообщила о нападении на судно в Красном море вблизи Ходейды

Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании и британская компания по вопросам морской безопасности Ambrey сообщили о нападении на судно в Красном море вблизи города Ходейда в Йемене, передает ТАСС.

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Комментарии
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Eduard
Какие слова придумали&quot;под видом Свободы мореплавания&quot;!Где слово свобода там ложь и лицемерия! А коалиция это самозванцы вторгающиеся в чужие территории незаконные!
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15 час.
Eduard
Жаль не потопили!Надо суда коалиции самозвпнцев топить!
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15 час.
Eduard
Россия должна хуситам передать точные гипер ракеты в подарок!
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15 час.

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