А мне правда-правда- жаль хохлов. Убогих людей, возомнивших из себя что-то. Вспомним историю- во время ВОВ самыми страшными людьми,служившими у фашистов-были именно ХОХЛЫ( Никогда не будет прощения им за то,что они совершили .
А мне жаль хохлов...
Комментарии
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Александр Салтановский
А мне вот, в отличие от автора поста, этих дебильных хохлоИдиотов, не жаль совсем, получили сполна, то именно чего и добивались!
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12 час.
Людмила Петрухина
Хатоскрайники, предатели, ворюги, жополизы- это о хохлорылых скакуасах. И мне их не жалко. Жили на Украине, в Энергодаре ЗАЭС, видела и понимала, что они из себя представляют. После распада СССР, они радовались, что теперь у них все будет в шоколаде. Орали, что кормили нищую Россию... потом началась насильственная украинизация населения, уехали оттуда в 1993 году. Рада, что во время свалили. А а после 2014 года я их просто не переношу, мерзкие и тупые, особенно западенцы, которые впитывают ненависть к русским с молоком матери. Все, что сейчас происходит на Украине - это их вина и их желание. Так им и надо. Не даром есть пословицы--- КОГДА РОДИЛСЯ ХОХОЛ, ЕВРЕЙ ЗАПЛАКАЛ, и ГДЕ ПРОШЕЛ ХОХОЛ, ТАМ ТАТАРИНУ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО. И это они сами про себя придумали, я эти пословицы там от них услышала. И они это говорили с гордостью.
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10 час.
Юрий Кушнарев
а мне нет,не жаль...
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3 час.
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