Людмила Петрухина

Хатоскрайники, предатели, ворюги, жополизы- это о хохлорылых скакуасах. И мне их не жалко. Жили на Украине, в Энергодаре ЗАЭС, видела и понимала, что они из себя представляют. После распада СССР, они радовались, что теперь у них все будет в шоколаде. Орали, что кормили нищую Россию... потом началась насильственная украинизация населения, уехали оттуда в 1993 году. Рада, что во время свалили. А а после 2014 года я их просто не переношу, мерзкие и тупые, особенно западенцы, которые впитывают ненависть к русским с молоком матери. Все, что сейчас происходит на Украине - это их вина и их желание. Так им и надо. Не даром есть пословицы--- КОГДА РОДИЛСЯ ХОХОЛ, ЕВРЕЙ ЗАПЛАКАЛ, и ГДЕ ПРОШЕЛ ХОХОЛ, ТАМ ТАТАРИНУ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО. И это они сами про себя придумали, я эти пословицы там от них услышала. И они это говорили с гордостью.