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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чибриков забил за новичков «Виннипега» во 2-м матче подряд. Команда уступила «Ванкуверу»

«Джетс» уступили «Ванкуверу» (2:4) в матче Young Stars Classic в Пентиктоне.  В активе 21-летнего россиянина стало 2 шайбы в 2 играх на турнире.

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