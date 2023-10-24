Politiki.net «У России есть только два союзника — её армия и флот», пора фразу высекать в граните и водружать на Красной площади для наглядности.
Официальный Азербайджан продолжает настаивать - "не все территории России приобретены законно"
Комментарии
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ВБ
Владимир Бурцев
Так сколько времени нужно было с тебя вытягивать, что ты чурка и свои свиным рылом лезешь калашный ряд. Все таки написал и вы так всегда так себя ведете. То, что не живешь в России это хорошо- одним дерьмом меньше, а чего ты тут шаришься "переубедитель" залетный? Ты тут не званный гость, как и остальные твои земляки, а не званный гость хуже татарина.
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23 час.
Jamal Jhajiev
Ты тварь ещё и татар не навидешь. Скоро за тобой придут
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23 час.
ВБ
Владимир Бурцев
"Не званный гость хуже татарина", это пословица, а какие ты чурка песни пел "тута"- и то надо и другое. Ты даже не тайга, а так, обычная непосредственность помноженная на ноль. У нас в стране много русских, это и татары и башкиры, это и чеченцы, и дагестанцы и т.д.- все воюют в СВО, нет только азеров и из средней азии- бывших республик СССР, у них каждый день если не базарный, так жизнь прожита зря. У цыган есть пословица- никого не пугай и сам бояться не будешь.
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18 час.
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