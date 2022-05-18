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Первый полноценный образец двигателя ВК-800 для российской замены легендарного советского самолета Ан-2 «Кукурузник» будет готов к концу года

Первый полноценный образец двигателя ВК-800 для российской замены легендарного советского самолета Ан-2 «Кукурузник» будет готов к концу года

Технический директор дивизиона «Двигатели» Уральского завода гражданской авиации Леонид Худорожков сообщил, что первый полноценный образец двигателя ВК-800 для легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» планируется получить в декабре 2022 года.

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