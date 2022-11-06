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«Хорнетс» планируют подписать Майлза Бриджеса, который получил три года условно

«Шарлотт» планирует подписать новый контракт с форвардом Майлзом Бриджесом, который избежал тюремного заключения, получив три года условно за избиение подруги в присутствии детей, сообщает журналист Bleacher Report Эрик Пинкус.

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