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Посол РФ в КНДР: "Новый договор между странами вызовет скрежет зубов у врагов"

Посол РФ в КНДР: "Новый договор между странами вызовет скрежет зубов у врагов"

Global Look Press / MFA Russia Чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора рассказал о том, какой будет реакция о недоброжелателей двух стран на новый договор между ними о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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