Китайский фильм стремительно набирает популярность во Франции

Китайский фильм «Возвышение в ранг духов 2: Война в Сици» вышел в прокат во Франции. Это вторая часть национальной мифологической киносаги «Возвышение в ранг духов», которая завоевала популярность в Китае, сообщает russian.
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